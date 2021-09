Motocyklowy Rajd Piaśnicki 2021. Pamiętajmy o Golgocie Pomorza. Zdjęcia

Motocyklowy Rajd Piaśnicki jest coraz bardziej popularny. Na początku było to wydarzenie lokalne, które nie sięgało poza województwo pomorskie.

- Dzięki temu, że brać motocyklistów jest bardzo mobilna, a na rajdach motocyklowych spotykają się osoby z całej Polski i spoza Polski, to informacja dzięki Rajdowi Piaśnickiemu dociera do szerokiej rzeszy odbiorców - mówi Marcin Drewa, organizator Motocyklowego Rajdu Piaśnickiego. - Na przykład Ogólnopolskie otwarcie Sezonu Motocyklowego w Licheniu gromadzi tysiące rodzin z całej Polski, a co tam się robi? Rozmawia o wydarzeniach, na których warto być, a Piaśnica, to jest właśnie takie miejsce. To tylko kwestia czasu, a o zbrodni pod Wejherowem dowie się wielu.