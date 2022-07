Motocyklista na S7 przekroczył 200km/h! Stracił dowód rejestracyjny i zapłacił 2500 złotych

Motocyklista przekroczył prędkość na S7. Jechał ponad 200km/h!

Do sytuacji doszło w niedzielę (03.07) na wysokości miejscowości Pasłęk, gdzie akurat swój dyżur pełnili policjanci Grupy SPEED, specjalnie stworzonej, by niwelować szarże piratów drogowych. 29-letni mężczyzna zwrócił uwagę funkcjonariuszy swoją zawrotną prędkością. Pędził aż 210 km/h - taki odczyt wykazał policyjny wideorejestrator. Po zatrzymaniu motocyklisty do kontroli drogowej, okazało się, że pojazd nie ma aktualnego przeglądu. Finał nieodpowiedzialnej jazdy motocyklem zakończył się dla niego 10 punktami karnymi oraz mandatem w wysokości 2500 złotych.

