Motocrossowe mistrzostwa Europy w Gdańsku 5-6.06.2021. Amatorzy i profesjonaliści na torze przy ul. Starogardzkiej

Motocrossowe mistrzostwa Europy Gdańsk 2021

Pierwsza odsłona mistrzostw Europy w motocrossie odbyła się na Ukrainie, gdzie Michał Psiuk zwyciężył w klasie EMX65. Wsparcie kibiców może przełożyć się na to, że uda mu się powtórzyć sukces na torze w Gdańsku. Natomiast w kategorii EMX85 najlepiej z polskich zawodników zaprezentował się Bartosz Jaworski, który zajął piąte miejsce. Niestety, wśród kadrowiczów zabraknie reprezentanta GAMK Piotra Kajrysa, który na Ukrainie doznał kontuzji wykluczającej go z drugiej rundy mistrzostw.

Zawody mistrzostw Europy uzupełni rywalizacja w mistrzostwach Polski w motocrossie Orlen MxMp: MxOpen oraz zawody o Puchar Prezesa PZM ZO Gdańsk, przeznaczone dla amatorów.

Klasa MxOpen to najmocniejsze motocykle i najlepsi zawodnicy startujący w mistrzostwach Polski. Po długim lockdownie forma zawodników jest wielką niewiadomą, co tylko dodaje smaczku rywalizacji. Pierwsze zawody zweryfikują efekt zimowego okresu treningów, a każdy wywalczony punkt może pomóc zbudować pewność zawodnika. W tej klasie walka zawsze toczy się do ostatniego okrążenia, co przekłada się na dużą widowiskowość.