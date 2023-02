Most Wantowy do remontu? Gdański Zarząd Dróg Zieleni szuka wykonawcy robót. Zobaczcie zdjęcia mostu

Most Wantowy w Gdańsku przejdzie kolejny remont?

Most Wantowy został otwarty w 2001 roku i regularnie towarzyszą mu remonty. Wykonawca kolejnych prac będzie musiał dokonać pomiarów geodezyjnych, ponieważ most przemieszcza się pod wpływem niskiej i wysokiej temperatury. W planach będzie wykonanie pomiarów w różnych temperaturach, począwszy od tych bardzo niskich, aż do wysokich. Następnie prace na moście wantowym obejmą konserwację łożysk, czyszczenie zakotwień oraz naprawę rur osłonowych.