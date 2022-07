Mosiężne Marianki, maskotki Malborka, padają łupem złodziei. Jak je zabezpieczyć przed kradzieżami?

Pierwsze trzy Marianki pojawiły się na ulicach Malborka w 2020 r. w ramach budżetu obywatelskiego. To nieduże figurki, których wygląd jest inspirowany oficjalną maskotką miasta . Jak na bohaterów przystało, mają pelerynki, a że pokrzyżacki gród kojarzony jest z rycerstwem, na głowie noszą hełmy. Ale i miecze, w które są wyposażone, im nie pomogły, bo złodzieje zrobili swoje. Najpierw zniknęła postać czytającą kronikę przed Muzeum Miasta Malborka, później druga, ze Skweru Miast Partnerskich, vis a vis magistratu, której atrybutem był kompas.

W magistracie długo zastanawiano się, jak zabezpieczyć niewielkie figurki przed uszkodzeniami czy kradzieżą. W zimę jeden z rycerzyków miał urwaną rękę. Naprawiony, zmienił miejsce postoju, by być w oku kamery. Czy to wystarczające zabezpieczenie? Zdaniem internautów, każda figurka powinna mieć własne, indywidualne, typu kamery wewnątrz lub GPS. W grę wchodziły też fotopułapki, które dzięki czujnikom ruchu rejestrowałyby nietypowe zachowania. Ale takie urządzenia montowane nisko… same mogłyby paść łupem złodziei. A wysoko komplikują sprawę, bo każdorazowo przy wymianie baterii potrzebna byłaby firma z podnośnikiem.