Morze potrafi dać w kość. Ale to cenna nauka. Rozmowa z kpt. mar. Ireneuszem Kamińskim

Ilu studentów kierunków wojskowych AMW przechodzi rocznie przez pokłady jachtów żaglowych należących do uczelni?

- Corocznie jest to inna liczba - wszystko zależy od liczebności rocznika. Natomiast w ramach praktyk letnich, wszyscy pierwszoroczni studenci „przechodzą” przez jachty. Uczelnię w realizacji tego zadania wspiera Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego AMW, który posiada więcej jachtów - bliźniaczych do naszego akademickiego s/y „Admirał Dickman". Jachty z praktykantami odbywają dwutygodniowe rejsy – „Dickman” wychodzi dwa, trzy razy do roku, czasem raz, ale wówczas jest to rejs dłuższy. Generalny schemat szkoleniowy jest taki, że podchorąży pierwszego roku kierunek nawigacja, musi przejść trzy praktyki: praktykę marynarską – okrętową na żaglowcu szkolnym ORP „Iskra”, dwutygodniowy rejs na jachtach plus dwutygodniowe szkolenie żeglarskie na małych jachtach mieczowych na jeziorze w Borach Tucholskich w Akademickim Ośrodku Szkoleniowym. Prowadzimy też szkolenia motorowodne oraz ratownicze. Podchorążowie mają możliwość przystąpić do egzaminu na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego. Szkolenia żeglarskiego i motorowodnego jest sporo w programie studiów. Natomiast są to zajęcia różnorodne – nie można porównywać żeglowania na małych jachtach mieczowych na jeziorze, których załogę stanowi 4-5 osób, do długich rejsów żaglowcem, na którym znajduje się załoga składająca się z ok. 60 osób, gdzie trzeba pełnić wachtę, realizować wszystkie czynności związane ze służbą, w tym sprzątanie, przygotowywanie posiłków oraz nauką. Esencją szkolenia żeglarskiego jest rejs jachtem takim jak np. „Admirał Dickman”, na którym śpisz, gotujesz, żeglujesz, odwiedzasz porty, nawigujesz. Jednocześnie trzeba pamiętać, że jest to mała łódka, na której musisz współpracować z pozostałą częścią załogi.