Morświn… jedyny bałtycki waleń. Jego populacja w Bałtyku jest zagrożona

Morświn to jeden z najmniejszych na świecie waleni. Oprócz niewielkich rozmiarów, charakteryzuje się okrągłym ciałem o zaokrąglonym profilu głowy. Jego pysk nie jest zakończony dziobem, co cechuje spokrewnione i często z nim mylone delfiny, które bardzo rzadko odwiedzają Bałtyk. Natomiast zdecydowanie najlepszą cechą odróżniającą go od krewniaków jest niska trójkątna płetwa grzbietowa, która u delfinów jest wysoka i sierpowata. Morświn zasiedla głównie płytsze wody przybrzeżne strefy umiarkowanej półkuli północnej (zarówno Atlantyk jak i Pacyfik). Może odbywać długie wędrówki, natomiast w okresie godowym i rozrodczym powraca do miejsca narodzin. Samce morświna są mniejsze od samic, gatunek ten osiąga maksymalnie około 190 cm długości. Żyje samotnie lub w niewielkich grupach do 10 osobników. Zazwyczaj jest nieśmiały, unika jednostek pływających i ludzi, a także rzadko popisuje się wyskokami z wody. Jest gatunkiem krótkowiecznym, maksymalnie dożywa do około 24 lat, a średnia długość życia to 15 lat. Gody i rozród przypadają na okres między majem a sierpniem. Ciąża u tego gatunku trwa około 10-11 miesięcy, po których na świat przychodzi jedno cielę, a okres karmienia młodych to około 6-9 miesięcy. Morświn jest najliczniejszym i najszerzej rozprzestrzenionym waleniem w Europie.