Morsowanie w śnieżnej scenerii w Jelitkowie. Igor Janik: Kiedy jest biało, to frajda z kąpieli jest dużo większa

Regularne morsowanie w wodach Zatoki Gdańskiej

Igor Janik to były znakomity oszczepnik AZS-u AWFiS-u Gdańsk, który od kilku lat wykorzystuje naturalne sposoby na pobudzenie organizmu. Z grupą pasjonatów zimnych kąpieli spotyka się w niedziele o godz. 10.30 przy wejściu na plażę nr 66 w Gdańsku Jelitkowie.

- To mój ósmy sezon regularnego morsowania - mówi nam po chwili zastanowienia dwukrotny olimpijczyk w rzucie oszczepem. - Zdarzało się w tym czasie, że w jednej sesji uczestniczyło nawet 500 osób. Chciałem to jednak ukrócić. Teraz mam maksymalnie 80 i to jest wygodna liczba, żeby mieć pełną kontrolę nad sytuacją.

W niedzielę, 12 marca 2023 roku warunki do morsowania w Zatoce Gdańskiej było wyjątkowo sprzyjające. Morsom towarzyszyła nasza fotoreporterka Karolina Misztal.

- Wstałem z rana i widzę, że za oknem jest biało. Wszystko wtedy wygląda inaczej, lepiej. Frajda jest dużo większa i zdecydowanie lepiej wchodzi się do wody. A przed morsowaniem wprowadziliśmy tzw. orzełki na śniegu. Zazwyczaj przynajmniej połowa ekipy decyduje się na to. To nie jest nic obowiązkowego. Kolejna super zabawa, którą każdy chętny wykonuje z uśmiechem. Takie urozmaicenie kąpieli to rewelacja - przekonuje Igor Janik.