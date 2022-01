Morsowanie na sucho w Polsce sprowadza się do zdobycia Śnieżki. - To wyzwanie dla doświadczonych morsów - mówi Adrian Hoffman

Morsowanie na sucho na szczycie Śnieżki

- Suche morsowanie określam swoją nazwą, czyli spacerami na krótko. Przede wszystkim chodzi o to, że jest to przebywanie zimą, w minusowych temperaturach w okrojonym stroju. U niektórych są to tylko buty zimowe, czapka oraz rękawiczki. Od dwóch lat ten trend mocno się rozwija za sprawą Wima Hofa (holenderski mors znany z rekordowej odporności na zimno, zwany także „Człowiekiem lodu” – przyp.), który robi obozy instruktażowe dla instruktorów w Polsce. Jako element zaliczenia jego kursu jest wejście na Śnieżkę w szortach. Hof ma ponad dwadzieścia rekordów związanych z zimnem. To on wypracował autorską metodę składającą się z trzech filarów: ekspozycja na zimno, ćwiczenia oddechowe oraz nastawienie umysłu - wylicza Adrian Hoffman, trener osobisty, który regularnie morsuje w Zatoce Gdańskiej.