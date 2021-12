Morsowanie na Półwyspie Helskim. Tu jest tak dobrze, że do wody wchodzi nawet pies

"Termy kusfelskie" - jak morsy nazywają swoje miejsca do kąpieli - wykorzystywane są na okrągło. Pasjonaci kąpią się w weekendy, ale też w ciągu tygodnia. Bywa, że nawet nocami.

Kusfelskie Morsy - czyli tłumacząc z kaszubsko-polskiego Morsy z Kuźnicy warunki do kąpieli mają świetne, bo w zależności od pogody, mogą pluskać się w coraz zimniejszych wodach Morza Bałtyckiego, lub momentami zamarzającej Zatoce Puckiej .

Atmosfera jest luźna i bardzo radosna. Swobodnie jest na tyle, że do grona kąpiących dołączył także sympatyczny czworonóg. Psiak dzielnie wchodzi do zimnej wody i nie zniechęcają go nawet dość wysokie bałtyckie fale.