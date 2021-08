Morska pułapka do porywania ludzi. Prądy wsteczne to jedna z głównych przyczyn utonięć nad polskim morzem

Pod koniec lipca doszło do przerażającego zdarzenia - w Rozewiu utonęli ojciec z synem . 22-letniego mężczyznę woda wyniosła w głąb morza. Ojciec ruszył mu na ratunek. Obaj zniknęli pod falami. To właśnie przykład działania tzw. prądu wstecznego.

Śmiercionośne prądy wsteczne

Prąd wsteczny to jeden z podstawowych typów przybrzeżnych prądów morskich występujących na Bałtyku. Zwany jest prądem wstecznym, ale też strugowym lub rozrywającym. Pojawia się najczęściej, gdy występuje falowanie morza, nawet niewielkie. To właśnie takie prądy porywają nieostrożnego pływaka w głąb morza.

Wzdłuż wybrzeża występują prądy wzdłużne "niosące" pływaków równolegle do plaży, w prawo lub w lewo. Jest to o tyle groźne, że może przenieść pływaka w miejsce głębokie, np. nad rynnę w dnie, gdzie nie będzie możliwości odpoczynku. Oczywiście problematyczne może być samo wyrwanie się z prądu wzdłużbrzegowego i dotarcie do plaży.