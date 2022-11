Monika Śmiełowska: jej chemiczna pasja narodziła się w tczewskim gimnazjum, a doktorat powstawał m.in przy dźwiękach Republiki

Niewiele osób może powiedzieć o chemii, że to ich pasja. Ty tak mówisz. W którym momencie wiedziałaś, że ten przedmiot coraz mocniej cię interesuje?

Wcześnie. Uczyłam się wówczas w Gimnazjum nr 1 w Tczewie. Byłam zafascynowana biologią, a chemia była przedmiotem, który miał wejść od drugiej klasy. Jeszcze w wakacje przejrzałam podręczniki do chemii i... wpadłam po uszy. Zaczęłam wypożyczać z biblioteki książki o tematyce chemicznej. Wciągnęło mnie do tego stopnia, że już podczas roku szkolnego na lekcjach chemii nie było tematów, o których wcześniej bym nie czytała. W dodatku wielką rolę w podsyceniu tego zainteresowania pełniła nauczycielka chemii Elżbieta Cyfert. Już wtedy wiedziałam, że będę chciała w liceum pójść do klasy o profilu biologiczno-chemicznym, aby następnie wybrać pokrewny kierunek studiów. Ostatecznie skończyłam technologię chemiczną na Politechnice Gdańskiej, a w zeszłym roku doktoryzowałam się w Katedrze Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego tej uczelni. Tak sobie też myślę, że zamiłowanie do biologii i chemii odziedziczyłam po mojej mamie, która z wykształcenia jest lekarzem weterynarii.