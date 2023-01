Monika Dubiella i Adam Głogowski najszybsi w pierwszych w 2023 roku zawodach City Trail, które rozgrywane były w gdańskiej części TPK-u

Bieg przełajowy City Trail Trójmiasto 8.01.2023

Trójmiejska odsłona City Trail jest podzielona na dwa miasta - trzy biegi sezonu odbędą się w Gdańsku, dwa - w Gdyni. Aby zostać sklasyfikowanym i walczyć o nagrody trzeba pobiec minimum 3 razy (bez względu na lokalizację). W rywalizacji czołowych zawodniczek i zawodników największe szanse na końcowy sukces mają najszybsi w dzisiejszych zawodach - Monika Dubiella i Adam Głogowski, którzy mają na kontach po dwie wygrane.

- Moim zadaniem było od początku ruszyć odważnie i tak też zrobiłam. Na trasie pocierpiałam, ale cieszę się ze swojego postępu i odwagi. Najważniejsze, że pokonuję swoje granice. Jest to dobry prognostyk przed zbliżającym się sezonem halowym. Dzisiaj moją największą rywalką była moja przyjaciółka - Weronika, która wbiegła na metę tuż za mną. Krótko mówiąc - dałyśmy niezły pokaz na końcówce oraz pokazałyśmy swoją waleczność do ostatnich metrów. Obie trasy City Trail w Trójmieście są porównywalne. Różnią się tym, że w Gdańsku zaczynamy pod górkę, kończymy z górki - w Gdyni jest na odwrót. Obie trasy dają popalić, ale są to w końcu biegi przełajowe, które nie należą do najłatwiejszych. Dla mnie dużym plusem biegów w Gdańsku jest fakt, że mieszkam tuż przy lesie, w którym biegamy - mam zaledwie 100m do startu - powiedziała na mecie Monika Dubiella, najszybsza w grupie kobiet.