Molo w Pucku nadal zamknięte. Zostało uszkodzone przez samochód dostawczy. Trwa naprawa obiektu. Kiedy otwarcie?

Kiedy ponowne otwarcie uszkodzonego mola w Pucku?

Do feralnego, dla puckiego mola, zdarzenia doszło we wtorek, 8 czerwca 2021 r., kiedy to dostawczak wjechał pod samą restaurację Na Molo, dokąd miał dostarczyć zamówiony towar. Załadowane po brzegi auto było zbyt dużym obciążeniem dla desek puckiej atrakcji. Jedna z nich pękła, a pojazd wpadł w dziurę.

Natychmiastowo wykonane ekspertyzy na zlecenie Urzędu Miasta Puck wykazały o wiele większe zniszczenia niż wydawało się na pierwszy rzut oka. Okazało się, że w wyniku tego jednego zdarzenia ucierpiała ogromna część mola.