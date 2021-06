Molo w Pucku już otwarte! Są nowe deski i specjalne kwieciste bariery

Molo w Pucku trzeba było zamknąć - choć niecałe - na początku czerwca, gdy nieoczekiwanie na jego deskach pojawił się dostawczy samochód. Poszycie spacerowego deptaka nie wytrzymało i zarwało się pod ciężarem auta.

Po kilku godzinach auto wydostało się niemal spod schodów prowadzących do restauracji Na Molo. Jak się okazało, zniszczenia były dużo większe niż tylko połamana deska.

Jak wykazała ekspertyza zrobiona dla Urzędu Miasta w Pucku, naruszone zostało poszycie, ale również jego konstrukcja. Naprawić trzeba było ok. 70 metrów kwadratowych drewnianego pokładu.

To nie była dobra wiadomość, tym bardziej że szacunkowy czas naprawy określano na ok. 2 miesiące. Puckowi dopisało szczęście, bo udało się znaleźć odpowiednie drewno, zakonserwować je i PGK mogło przystąpić do napraw.

Już wtedy przypuszczano, że wejście na zamknięty odcinek będzie możliwe w ostatni weekend czerwca. M.in. na pielgrzymkę ludzi morza. Termin udało się skrócić do środy.