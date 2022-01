Modlitwa o pokój. Wojna jest klęską nas wszystkich - ludzi

Zorganizował ksiądz modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie. Rozumiem, że ma ona charakter ekumeniczny?

Zgadza się, każdy może się w intencji pokoju modlić. Taka modlitwa ma szczególny charakter i jest, myślę, potrzebna nam wszystkim w obecnych czasach. Oczywiście, jest ona koniecznością sytuacji politycznej, jaka ma miejsce na Ukrainie. Zapowiadałem tę modlitwę w czasie święta Objawienia Pańskiego – Święta Jordanu, zapraszałem do niej wiernych. Odzew był znaczny.

Mamy w kościele w Cyganku relikwie św. Mikołaja, dlatego modlimy się w każdej intencji o wstawiennictwo naszego patrona. Papież Franciszek w minioną niedzielę zaapelował do całego kościoła o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie. Ojciec Święty podkreślił, że modlitwa w tej intencji jest niezbędna i wezwał do niej cały Kościół i wszystkich ludzi dobrej woli. Zmobilizował cały świat do próby uniknięcia wojny i zachowania pokoju. Minioną środę ustanowił dniem modlitw o pokój. Będziemy za jego wezwaniem podążać.