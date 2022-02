“Modlę się, aby mój e-mail dobrze cię znalazł”. Sposoby oszustów na wyłudzenia danych oraz pieniędzy

Wyłudzanie danych - groźne e-maile, nie daj się oszukać!

"Wysyłam Ci dziś ten e-mail z nadzieją, że zachowasz go w ścisłej tajemnicy". Pieniądze lubią co prawda ciszę, to jednak w tym przypadku warto nagłośnić kolejny proceder oszustów, dzięki któremu być może uda się uchronić tych, którzy pomyśleli chociaż przez moment, że trafiła się im okazja życia.

"Dowiedziałem się o koncie z saldem kredytowym 21,1 miliona funtów, które należy do zmarłego Michaela Tuckera - ofiary huraganu Harvey". Oszuści poszli o krok dalej i w swoim procederze zaczęli używać prawdziwych wydarzeń oraz danych osób, które istnieją z tą różnicą, że niejaki Michael Tucker żyje i jest amerykańskim aktorem.

Warto przypomnieć, że huragan Harvey uderzył 17 sierpnia 2017 roku, trudne warunki pogodowe trwały do 2 września tego samego roku. Ucierpiały wówczas Wyspy Nawietrzne, Surinam, Gujana, Nikaragua, Honduras, Belize, Meksyk oraz USA. W skutek huraganu śmierć poniosło minimum 70 osób, część nadal uważa się za zaginione, zaś straty oszacowano na ponad 150 miliardów dolarów.