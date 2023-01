Mocny koszykarski akcent na początku roku. Derby Pomorza pomiędzy Treflem Sopot a Czarnymi Słupsk 6 stycznia 2023 roku

Trefl Sopot - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 6.01.2023

W odmiennych nastrojach będą przystępować do derbowego spotkania na początku 2023 roku koszykarze Żana Tabaka oraz Mantasa Cesnauskisa. Trefl Sopot rok 2022 zamknął dwoma zwycięstwami wyjazdowymi w rozgrywkach European North Basketball League. Żółto-czarni wygrali w Estonii z Tartu Ülikool Maks & Moorits 76:72 (18:15, 25:16, 12:20, 21:21), a następnie pokonali łotewską Valmierę Glass Via Basketbols 108:78 (19:16, 25:20, 33:22, 31:20). To były pierwsze wygrane sopocian w tej regionalnej lidze.

Z kolei Czarni Słupsk na zakończenie 2022 roku skompromitowali się przed własną publicznością, przegrywając 49:60 z Tauronem GTK-iem Gliwice. To niebywała rzadkość, żeby na poziomie zawodowym kończyć spotkanie z tak słabym wynikiem punktowym. A Czarni mieli skuteczność z gry wynoszącą 21,8 procenta!

- Uciekło nam bardzo dużo punktów. Naprawdę wiem, że to był okropny mecz w naszym wykonaniu: nieskuteczny, za szybkie akcje, nieprzemyślane, dużo strat. Walczyliśmy, ale jak widać walka to nie wszystko. Mieliśmy dużo zbiórek w ataku, a potem traciliśmy piłki - skomentował tamto spotkanie Jakub Schenk, który jako jeden z dwóch zawodników miał dwucyfrowy wynik punktowy.