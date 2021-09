Mobbing w USC? Urząd Miasta: doniesienia są szczegółowo omawiane podczas indywidualnych spotkań z pracownikami

„W związku z docierającymi do nas sygnałami od osób, które przedstawiają się jako pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego w Gdańsku, mając na uwadze, w naszym odczuciu niepełne lub niekonsekwentne w treści odpowiedzi na pytania zawarte w interpelacji (…), wobec braku woli spotkania się w tej sprawie ze strony kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (…) zwracamy się do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w USC w Gdańsku w zakresie możliwości występowania zjawiska mobbingu opisanego w art. 94 § 2 Kodeksu Pracy” - to treść pisma przesłanego do OIP 29 września br. przez Przemysława Majewskiego oraz Andrzeja Skibę.