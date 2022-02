Mniej mieszkańców w Sierakowicach, ale w gminie nadal ich przybywa

W pierwszej kolejności jednak dobre wieści, bowiem wciąż gmina odnotowuje dużą liczbę urodzeń. W 2021 roku na świat przyszło tutaj 342 dzieci . Nie jest to wynik bliski najwyższym, jak choćby 413 urodzeniom w 2018 roku, ale, jak zapewniał wójt Kobiela, to wciąż utrzymana średnia.

Tradycją jest, że na pierwszej sesji Rady Gminy Sierakowice w nowym roku wójt Tadeusz Kobiela prezentuje dane demograficzne z minionych miesięcy. Nie inaczej było we wtorek 1 lutego. W sprawozdaniu szefa sierakowickiego samorządu pojawiły się informacje zaskakujące.

To wynik wyraźnie niższy, niż w ubiegłych latach - w 2020 roku przyrost naturalny wyniósł 10,79, jeszcze rok wcześniej 12,7, a w 2018 było to niesłychane 15 promili. Szef sierakowickiego samorządu podkreślał, że powodem takiego spadku jest duża liczba zgonów, niemniej osiągnięty w 2021 r. przyrost naturalny nadal jest powodem do dumy.