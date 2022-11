MMA poszło w odstawkę, żużel jest priorytetem. Daniel Kaczmarek z Wybrzeża Gdańsk musiał dokonać wyboru | ROZMOWA

Jak długo przekonywali cię działacze Wybrzeża do podpisania kontraktu? Wiemy, że w tym roku sytuacja w Gdańsku była bardzo specyficzna. Budowano skład "za pięć dwunasta".

Daniel Kaczmarek: Myślę, że negocjowaliśmy przez około dwa tygodnie. Od samego początku obie strony były nastawione na to, żeby się dogadać. Widziałem determinację ze strony klubu.

Wybrzeże było jedynym klubem, z którym rozmawiałeś?

Nie, rozmawiałem jeszcze z jednym zespołem z pierwszej ligi. Miałem też wiele ofert z drugiej ligi, natomiast od początku podkreślałem, że jeśli w ogóle miałbym zostać w drugiej lidze, to byłby to Kolejarz Rawicz. Jak zmieniać, to tylko na wyższy szczebel. Z tym drugim zespołem rozmowy się rozmyły, nie były konkretne. Z Wybrzeżem było inaczej. Najpierw wymieniliśmy e-maile, później rozmawialiśmy telefonicznie, wreszcie przyjechałem do Gdańska na spotkanie. Podaliśmy sobie ręce i tak zostało.