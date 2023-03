Młodzi szczypiorniści z GKS Żukowo mistrzami Pomorskiej Ligi Wojewódzkiej! Lucyna Puzdrowska

Uczniowie klasy VIII SP 1 w Żukowie a jednocześnie GKS Żukowo, zostali mistrzami Pomorskiej Ligi Wojewódzkiej w piłce ręcznej. SP 1 Żukowo

Uczniowie klasy VIII sportowej w SP1 w Żukowie, a jednocześnie zawodnicy GKS Żukowo, w sezonie sportowym 2022/2023 brali udział w rozgrywkach Pomorskiej Ligi Wojewódzkiej w piłce ręcznej młodzików. W październiku i listopadzie byli bezkonkurencyjni w turniejach eliminacyjnych, co dało im awans do turniejów półfinałowych, które odbyły się w grudniu. Kolejne zwycięstwa dały żukowianom awans do najlepszej czwórki w Lidze Wojewódzkiej. Każdy z klubów był organizatorem turnieju finałowego.