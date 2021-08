"Młodzi najbardziej skorzystają na Polskim Ładzie" - przekonywali w Gdyni członkowie Forum Młodych PiS

Forum Młodych PiS w Gdyni zabiegało o poparcie ludzi młodych dla Polskiego Ładu. Jak usłyszeliśmy, ogromna część środków z Polskiego Ładu ma pomóc właśnie im. Rząd chce m.in. przeznaczyć 47 miliardów złotych na edukację. Odpowiedzią na potrzeby uczniów ma być np. gabinet psychologiczno-pedagogiczny w każdej szkole. W ramach Polskiego Ładu przeprowadzona ma być także akcja termomodernizacji ponad 1000 szkół w całej Polsce. Kolejne 215 miliardów złotych ma być wydane na ochronę środowiska i walkę z tzw. betonozą, która dotyka wiele polskich miast.

- Problem z postępującą betonozą szczególnie dotyczy takich miast jak Gdynia - mówił Marek Dudziński, radny Gdyni z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. - Koniec z betonowaniem miast. Wiemy, jak ważna dla ludzi ludzi młodych jest ekologia. Wierzymy, że dzięki programowi "Miasto z klimatem", uda nam się uratować część tej zieleni, która się jeszcze w miastach zachowała. Chcemy również kontynuować to, co robiliśmy do tej pory - będziemy wspierać sprawiedliwą transformację energetyczną. To szczególnie ważne dla Gdyni, bo właśnie tutaj powstanie terminal instalacyjny pod budowę farm wiatrowych na Bałtyku