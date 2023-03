Młode kadry w Ochotniczej Straży Pożarnej. Tu uczą się pomagać i działać społecznie

- Straż pożarna to jest ciekawy sposób na życie w sensie zawodu, pasji, samorealizacji i wolontariatu - mówi st. bryg. Tomasz Klinkosz, komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie. - Młodzi adepci zgłębiają w teorii to, co strażacy realizują w praktyce. Uczą się kwestii związanych z gaszeniem pożarów, unikaniem niebezpieczeństw w różnych sytuacjach, poznają zasady udzielania pierwszej pomocy. To także sposób na spędzanie wolnego czasu, bo często w ramach działalności MDP organizowane są różnego rodzaju obozy, wycieczki i kolonie. Część osób z młodzieżowych drużyn trafia później do straży zawodowej, czego i ja jestem przykładem. To sposób na życie, który daje satysfakcję.