Mistrzostwa świata w siatkówce 2022. Polacy poznali rywali, z którymi zmierzą się w fazie grupowej w rosyjskim Nowosybirsku

Mistrzostwa świata FIVB 2022 w siatkówce mężczyzn

Stany Zjednoczone, Meksyk oraz Bułgaria będą rywalami grupowymi siatkarskiej reprezentacji Polski podczas mistrzostw świata w 2022 roku. Na turnieju rozgrywanym w dziesięciu rosyjskich miastach najtrudniejszym przeciwnikiem w tej fazie będą Amerykanie, czyli 7. ekipa według rankingu FIVB. Meksyk plasuje się w światowym zestawieniu na 17. miejscu, a obniżająca loty Bułgaria na 21.

Jeśli Polacy przejdą pierwszą rundę mistrzostw świata, a nie trafią na Rosjan, to w kolejnej fazie turnieju zagrają w Kaliningradzie, czyli mieście oddalonym od Gdańska o ok. 165 km, a od Elbląga o ok. 105 km.

Mistrzostwa świata odbywać się będą w dniach 26 sierpnia – 11 września 2022 roku. W meczu otwarcia, który zaplanowany jest na 26 sierpnia w Pałacu Lodowym w Sankt Petersburgu, Rosjanie zagrają z Tunezją.