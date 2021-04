Mistrzostwa świata w RS:X 2021. Piotr Myszka i Zofia Klepacka w kluczowym sprawdzianie przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio

- Cele mam niezmienne, chcę w Kadyksie powalczyć o medal. Poziom jest bardzo wysoki, ale nie tylko z tego powodu będą to wymagające i trudne regaty. Prognozy zapowiadają silne wiatry, więc z pewnością będzie się działo i będzie to dobra okazja by sprawdzić siebie i sprzęt w trudnych warunkach. Przed nami 12 wyścigów plus podwójnie punktowany wyścig medalowy dla najlepszej dziesiątki – mówi Piotr Myszka.