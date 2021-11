Mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet 2021. 32 drużyny w Hiszpanii grają o spełnienie marzeń. Wśród nich są Polki - PROGRAM

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej kobiet 2021

Castelló, Granollers, Llíria i Torrevieja to hiszpańskie miasta, w których halach rozgrywane będą mecze mistrzostw świata kobiet. Łącznie będzie to aż 108 spotkań. Pojemność obiektów turnieju waha się od 4 do ponad 5 tysięcy miejsc.

Mistrzowskiego tytułu broni Norwegia. Wicemistrzyniami globu z 2019 roku są Hiszpanki, a trzecie miejsce świętowały wówczas szczypiornistki z Rosji.

Reprezentacja Polski kobiet gra na turnieju mistrzowskim na zasadzie tzw. dzikiej karty. Grać będzie w grupie B w mieście Llíria, w okolicy Walencji. Pojemność hali Pabellón Pla de l'Arc wynosi 4,2 tysiąca miejsc.

Podział na grupy: