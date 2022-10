Mistrzostwa świata w piłce ręcznej 2023. Polska rozpocznie wielki turniej w katowickim Spodku. Terminarz mistrzowskich zawodów

Mistrzostwa świata 2023 w piłce ręcznej mężczyzn

Najlepsze drużyny narodowe w piłce ręcznej podzielone zostały na osiem grup, z czterema zespołami w każdej. Pierwszy etap turnieju rozgrywany będzie od 11 do 17 stycznia 2023 roku. Po fazie wstępnej najsłabsze w stawce ekipy zagrają w hali w Płocku w Pucharze Prezydenta. Pozostali przejdą do fazy zasadniczej turnieju, w której po sześć reprezentacji stworzy cztery grupy. A stąd będzie już prosta droga do ćwierćfinałów. Prosta dla tych, którzy będą regularnie wygrywać.

Trzy najważniejsze mecze mistrzostw świata szczypiornistów 2023 rozegrane będą w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie. To będą dwa ćwierćfinały oraz półfinał. Pozostałe, decydujące spotkania zaplanowano w hali Tele2 Arena w Sztokholmie.

