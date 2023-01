Mistrzostwa świata w piłce ręcznej 2023 NA ŻYWO. Wyniki, tabele, terminarze 22.01.2023 r. Dziś mecz Polaków! Gdzie oglądać?

POLSKA I SZWECJA 2023. Gdzie transmisje z mistrzostw świata?

Grupa I

Iran - Słowenia 21:38 (9:20)

Francja - Czarnogóra 35:24 (16:13)

Hiszpania - Polska 27:23 (16:15)

Słowenia - Hiszpania 26:31 (15:15)

Iran - Francja 29:41 (14:18)

Czarnogóra - Polska 20:27 (8:11)

Czarnogóra - Słowenia (22.01.2023, godz. 15.30, Kraków)

Iran - Polska (22.01.2023, godz. 18, Kraków)

Hiszpania - Francja (22.01.2023, godz. 20.30, Kraków)

Tabela

M-ce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Francja 4 8 137-108 2. Hiszpania 4 8 123-96 3. Słowenia 4 4 127-110 4. Polska 4 2 97-105 5. Czarnogóra 4 2 103-123 6. Iran 4 0 103-148

Grupa II

Portugalia - Brazylia 28:28 (12:11)

Republika Zielonego Przylądka - Islandia 30:40 (13:18)

Szwecja - Węgry 37:28 (18:14)

Republika Zielonego Przylądka - Portugalia 23:35 (12:14)

Brazylia - Węgry 25:28 (14:14)

Islandia - Szwecja 30:35 (16:17)

Republika Zielonego Przylądka - Węgry (22.01.2023, godz. 15.30, Goeteborg)

Brazylia - Islandia (22.01.2023, godz. 18, Goeteborg)

Szwecja - Portugalia (22.01.2023, godz. 20.30, Goeteborg)

Tabela

M-ce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Szwecja 4 8 132-103 2. Portugalia 4 5 116-101 3. Islandia 4 4 128-121 4. Węgry 4 4 106-117 5. Brazylia 4 3 101-110 6. Republika Zielonego Przylądka 4 0 108-139

Grupa III

Katar - Holandia 30:32 (19:15)

Niemcy - Argentyna 39:19 (24:11)

Norwegia - Serbia 31:28 (14:17)

Serbia - Argentyna 28:22 (12:10)

Katar - Norwegia 17:30 (9:14)

Holandia - Niemcy 26:33 (12:15)

Katar - Argentyna (23.01.2023, godz. 15.30, Katowice)

Serbia - Holandia (23.01.2023, godz. 18, Katowice)

Niemcy - Norwegia (23.01.2023, godz. 20.30, Katowice)

Tabela

M-ce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Niemcy 4 8 137-105 2. Norwegia 4 8 120-92 3. Serbia 4 4 123-111 4. Holandia 4 4 113-109 5. Katar 4 0 98-127 6. Argentyna 4 0 81-128

Grupa IV

USA - Bahrajn 27:32 (13:17)

Egipt - Belgia 33:28 (22:15)

Dania - Chorwacja 32:32 (15:16)

Bahrajn - Egipt 22:26 (9:13)

Chorwacja - Belgia 34:26 (21:13)

USA - Dania 24:33 (10:18)

USA - Belgia (23.01.2023, godz. 15.30, Malmoe)

Chorwacja - Bahrajn (23.01.2023, godz. 18, Malmoe)

Egipt - Dania (23.01.2023, godz. 20.30, Malmoe)

Tabela

M-ce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Egipt 4 8 125-88 2. Dania 4 7 144-105 3. Chorwacja 4 5 128-111 4. Bahrajn 4 4 105-117 5. Belgia 4 0 110-140 6. USA 4 0 89-140

Prawa do transmisji z mistrzostw świata 2023 ma pozyskała platforma streamingowa Viaplay. Na chwilę obecną tylko tam będzie można oglądać mecze turnieju, a Viaplay ma prawa do pokazywania mistrzostw świata aż do 2031 roku. TVP pokaże mecze Polaków, półfinały i finał.

FAZA WSTĘPNA

Grupa A

Chile - Iran 24:25 (11:13)

Hiszpania - Czarnogóra 30:25 (15:12)

Czarnogóra - Iran 34:31 (19:16)

Hiszpania - Chile 34:26 (18:15)

Czarnogóra - Chile 35:33 (20:18)

Iran - Hiszpania 22:35 (11:21)

Tabela

M-ce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Hiszpania 3 6 99-73 2. Czarnogóra 3 4 94-94 3. Iran 3 2 78-93 4. Chile 3 0 83-94

Grupa B

Francja - Polska 26:24 (14:13)

Arabia Saudyjska - Słowenia 19:33 (8:16)

Francja - Arabia Saudyjska 41:23 (24:14)

Polska - Słowenia 23:32 (11:17)

Słowenia - Francja 31:35 (14:16)

Polska - Arabia Saudyjska 27:24 (13:12)

Tabela

M-ce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Francja 3 6 102-78 2. Słowenia 3 4 96-77 3. Polska 3 2 74-82 4. Arabia Saudyjska 3 0 66-101

Grupa C

Republika Zielonego Przylądka - Urugwaj 33:25 (17:11)

Szwecja - Brazylia 26:18 (11:9)

Brazylia - Urugwaj 35:24 (19:10)

Szwecja - Republika Zielonego Przylądka 34:27 (19:8)

Brazylia - Republika Zielonego Przylądka 30:28 (17:15)

Urugwaj - Szwecja 12:47 (8:25)

Tabela

M-ce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Szwecja 3 6 107-57 2. Brazylia 3 4 83-78 3. Republika Zielonego Przylądka 3 2 88-89 4. Urugwaj 3 0 61-115

Grupa D

Węgry - Korea Płd. 35:27 (21:11)

Islandia - Portugalia 30:26 (15:15)

Portugalia - Korea Płd. 32:24 (15:12)

Islandia - Węgry 28:30 (17:12)

Korea Płd. - Islandia 25:38 (13:19)

Portugalia - Węgry 27:20 (16:9)

Tabela

M-ce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Portugalia 3 4 85-74 2. Islandia 3 4 96-81 3. Węgry 3 4 85-82 4. Korea Płd. 3 0 76-105

Grupa E

Niemcy - Katar 31:27 (18:13)

Serbia - Algieria 36:27 (16:13)

Niemcy - Serbia 34:33 (19:17)

Katar - Algieria 29:24 (12:11)

Algieria - Niemcy 21:37 (9:16)

Katar - Serbia 24:34 (14:17)

Tabela

M-ce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Niemcy 3 6 102-71 2. Serbia 3 4 103-85 3. Katar 3 2 80-89 4. Algieria 3 0 72-102

Grupa F

Argentyna - Holandia 19:29 (11:14)

Norwegia - Macedonia Płn. 39:27 (18:11)

Macedonia Płn. - Holandia 24:34 (11:18)

Norwegia - Argentyna 32:21 (16:12)

Macedonia Płn. - Argentyna 26:35 (11:18)

Holandia - Norwegia 26:27 (17:13)

Tabela

M-ce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Norwegia 3 6 98-74 2. Holandia 3 4 90-70 3. Argentyna 3 2 75-87 4. Macedonia Płn. 3 0 77-108

Grupa G

Maroko - USA 27:28 (12:12)

Chorwacja - Egipt 22:31 (12:16)

Egipt - Maroko 30:19 (13:9)

Chorwacja - USA 40:22 (20:10)

Egipt - USA 35:16 (19:7)

Chorwacja - Maroko 36:24 (15:13)

Tabela

M-ce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Egipt 3 6 96-57 2. Chorwacja 3 4 98-77 3. USA 3 2 66-102 4. Maroko 3 0 70-94

Grupa H

Bahrajn - Tunezja 27:27 (16:15)

Dania - Belgia 43:28 (22:15)

Belgia - Tunezja 31:29 (17:16)

Dania - Bahrajn 36:21 (16:9)

Belgia - Bahrajn 28:30 (12:15)

Tunezja - Dania 21:34 (14:19)

Tabela

M-ce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Dania 3 6 113-70 2. Bahrajn 3 3 78-91 3. Belgia 3 2 87-102 4. Tunezja 3 1 77-92

FAZA PUCHAROWA

Ćwierćfinały

mecz numer 1: 1 z grupy I - 2 z grupy III (25.01.2023, godz. 18, Gdańsk)

mecz numer 2: 1 z grupy II - 2 z grupy IV (25.01.2023, godz. 18, Sztokholm)

mecz numer 3: 1 z grupy III - 2 z grupy I (25.01.2023, godz. 20.30, Gdańsk)

mecz numer 4: 1 z grupy IV - 2 z grupy II (25.01.2023, godz. 20.30, Sztokholm)

Półfinały

zwycięzca meczu numer 1 - zwycięzca meczu numer 3 (27.01.2023, godz. 18, Gdańsk)

zwycięzca meczu numer 2 - zwycięzca meczu numer 4 (27.01.2023, godz. 20.30, Sztokholm)