Mistrzostwa świata w piłce ręcznej 2023 NA ŻYWO. Wyniki, tabele, terminarze 18.01.2023 r. Polska przegrała z Hiszpanią! Gdzie oglądać?

POLSKA I SZWECJA 2023. Gdzie transmisje z mistrzostw świata?

Grupa I

Iran - Słowenia 21:38 (9:20)

Francja - Czarnogóra 35:24 (16:13)

Hiszpania - Polska 27:23 (16:15)

Słowenia - Hiszpania (20.01.2023, godz. 15.30, Kraków)

Iran - Francja (20.01.2023, godz. 18, Kraków)

Czarnogóra - Polska (20.01.2023, godz. 20.30, Kraków)

Czarnogóra - Słowenia (22.01.2023, godz. 15.30, Kraków)

Iran - Polska (22.01.2023, godz. 18, Kraków)

Hiszpania - Francja (22.01.2023, godz. 20.30, Kraków)

Tabela

M-ce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Hiszpania 3 6 92-70 2. Francja 3 6 96-79 3. Słowenia 3 4 101-79 4. Czarnogóra 3 2 83-96 5. Polska 3 0 70-85 6. Iran 3 0 74-107

Grupa II

Portugalia - Brazylia 28:28 (12:11)

Republika Zielonego Przylądka - Islandia 30:40 (13:18)

Szwecja - Węgry 37:28 (18:14)

Republika Zielonego Przylądka - Portugalia (20.01.2023, godz. 15.30, Goeteborg)

Brazylia - Węgry (20.01.2023, godz. 18, Goeteborg)

Szwecja - Islandia (20.01.2023, godz. 20.30, Goeteborg)

Republika Zielonego Przylądka - Węgry (22.01.2023, godz. 15.30, Goeteborg)

Brazylia - Islandia (22.01.2023, godz. 18, Goeteborg)

Szwecja - Portugalia (22.01.2023, godz. 20.30, Goeteborg)

Tabela

M-ce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Szwecja 3 6 97-73 2. Islandia 3 4 98-86 3. Portugalia 3 3 81-78 4. Brazylia 3 3 76-82 5. Węgry 3 2 78-92 6. Republika Zielonego Przylądka 3 0 85-104

Grupa III

Katar - Holandia (19.01.2023, godz. 15.30, Katowice)

Niemcy - Argentyna (19.01.2023, godz. 18, Katowice)

Norwegia - Serbia (19.01.2023, godz. 20.30, Katowice)

Serbia - Argentyna (21.01.2023, godz. 15.30, Katowice)

Katar - Norwegia (21.01.2023, godz. 18, Katowice)

Holandia - Niemcy (21.01.2023, godz. 20.30, Katowice)

Katar - Argentyna (23.01.2023, godz. 15.30, Katowice)

Serbia - Holandia (23.01.2023, godz. 18, Katowice)

Niemcy - Norwegia (23.01.2023, godz. 20.30, Katowice)

Tabela

M-ce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Norwegia 2 4 59-47 2. Niemcy 2 4 65-60 3. Serbia 2 2 67-58 4. Holandia 2 2 55-46 5. Katar 2 0 51-65 6. Argentyna 2 0 40-61

Grupa IV

USA - Bahrajn (19.01.2023, godz. 15.30, Malmoe)

Egipt - Belgia (19.01.2023, godz. 18, Malmoe)

Dania - Chorwacja (19.01.2023, godz. 20.30, Malmoe)

Bahrajn - Egipt (21.01.2023, godz. 15.30, Malmoe)

Chorwacja - Belgia (21.01.2023, godz. 18, Malmoe)

USA - Dania (21.01.2023, godz. 20.30, Malmoe)

USA - Belgia (23.01.2023, godz. 15.30, Malmoe)

Chorwacja - Bahrajn (23.01.2023, godz. 18, Malmoe)

Egipt - Dania (23.01.2023, godz. 20.30, Malmoe)

Tabela

M-ce Drużyna Mecze Punkty Bramki 1. Dania 2 4 79-49 2. Egipt 2 4 66-38 3. Chorwacja 2 2 62-53 4. Bahrajn 2 2 51-64 5. Belgia 2 0 56-73 6. USA 2 0 38-75

Prawa do transmisji z mistrzostw świata 2023 ma pozyskała platforma streamingowa Viaplay. Na chwilę obecną tylko tam będzie można oglądać mecze turnieju, a Viaplay ma prawa do pokazywania mistrzostw świata aż do 2031 roku. TVP pokaże mecze Polaków, półfinały i finał.