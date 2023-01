Mistrzostwa świata w piłce ręcznej 2023 NA ŻYWO. Wyniki, tabele, terminarze 16.01.2023 r. Polska z awansem! Gdzie oglądać?

POLSKA I SZWECJA 2023. Gdzie transmisje z mistrzostw świata?

Polska zagrała bardzo źle w sobotę (14.01.2023) i wysoko przegrała ze Słowenią 23:32 w meczu grupy B w Katowicach na mistrzostwach świata piłkarzy ręcznych Polska i Szwecja 2023. To był bardzo słaby…

Prawa do transmisji z mistrzostw świata 2023 ma pozyskała platforma streamingowa Viaplay. Na chwilę obecną tylko tam będzie można oglądać mecze turnieju, a Viaplay ma prawa do pokazywania mistrzostw świata aż do 2031 roku. TVP pokaże mecze Polaków, półfinały i finał.