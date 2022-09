Mistrzostwa świata siatkarzy 2022. Turniejowa droga Polaków do półfinału z Brazylią w Katowicach Rafał Rusiecki

Grupowy mecz Polska - Meksyk w Katowicach na mistrzostwach świata (28.08.2022) Sylwia Dabrowa Zobacz galerię (28 zdjęć)

Z Katowic do Gliwic i ponownie do Katowic - tak wygląda droga reprezentacji Polski w piłce siatkowej podczas mistrzostw świata 2022. Biało-czerwoni idą w mistrzowskim turnieju jak burza. Zameldowali się w półfinale, w którym w Spodku zmierzą się z Brazylią. Jak wyglądała droga do strefy medalowej podopiecznych Nikoli Grbicia?