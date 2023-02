Mistrzostwa świata PLANICA NA ŻYWO 26.02.2023 r. WYNIKI. Dziś konkurs w mikście. Gdzie oglądać w TV i stream w internecie? Wyniki, relacja

Mistrzostwa świata w Planicy 2023 na skoczni KS 102. Świetne skoki Polaków, Żyła obronił mistrzostwo świata!

Piotr Żyła obronił tytuł mistrza świata! Konkurs na skoczni HS 102 w Planicy miał niesamowity przebieg, a o podium otarli się także Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Na podium stanęli Niemcy Andreas Wellinger i Karl Geiger, a wypadł z niego prowadzący po pierwszej serii Austriak Stefan Kraft.

Żyła po pierwszej serii zajmował 13 miejsce. Odległe, ale różnice punktowe nie były duże. Piotr oddał fenomenalny skok na 105 metrów bijąc jednocześnie rekord skoczni! Rywale nie byli w stanie go wyprzedzić i Żyła ponownie sięgnął po tytuł mistrza świata.

Dawid Kubacki po pierwszej serii zajmował czwarte miejsce, a ostatecznie skończył na piątej pozycji. Do podium nie zabrakło wiele, bo tylko 0,8 punktu. To mniej niż pół metra. Także Kamil Stoch oddał znakomity skok i przesunął się na miejsce szóste. On też był blisko podium.