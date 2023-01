Mistrzostwa świata 2023. Potęgi i gwiazdy zagrają w Ergo Arenie. Dla kogo półfinał mistrzostw świata w piłce ręcznej?

Kibice liczyli na lepszą postawę reprezentacji Polski i awans do ćwierćfinału w Ergo Arenie. Tak się, niestety, nie stało. To jednak wcale nie oznacza mniejszego zainteresowania meczami, które rozegrane zostaną w hali na granicy Gdańska i Sopotu. Fani szczypiorniaka będą mogli bowiem zobaczyć w akcji cztery fantastyczne reprezentacje, a to gwarantuje ogromne emocje. Wszyscy ćwierćfinaliści prezentują wysoką klasę światową. Francuzi to aktualni mistrzowie olimpijscy, którzy po latach sukcesów teraz chcą wrócić na szczyt. Dość powiedzieć, że Trójkolorowi w latach 2006-17 zdobyli dwa mistrzostwa olimpijskie, trzy świata i cztery Europy. Teraz reprezentacja próbuje nawiązać do tamtych czasów. Z kolei Hiszpanie to aktualni brązowi medaliści olimpijscy, brązowi mistrzowie świata i wicemistrzowie Europy. Niemcy liczą na duży sukces, bo w 2016 roku sięgnęli po ostatnie mistrzostwo Europy. Z kolei Norwegowie na obecnych mistrzostwach wygrali wszystkie mecze i pokazują w ostatnich latach spore możliwości. W 2019 roku zdobyli wicemistrzostwo świata, a rok później brązowy medal mistrzostw Europy. W tych zespołach nie brakuje gwiazd światowego szczypiorniaka, bo w reprezentacji Francji jest chociażby Nikola Karabatić, w Norwegii gra Sander Sagosen, a w drużynie Hiszpanii bracia Alex i Daniel Dujszebajew, którzy są gwiazdami klubu Industria Kielce.