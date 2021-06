Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym 2021 w Kartuzach. Dekoracja mistrzów i zakończenie zawodów [zdjęcia, wideo]

- Chciałbym na zakończenie podziękować panu burmistrzowi Gołuńskiemu za znakomite przygotowanie zawodów od strony organizacyjnej - mówił Krzysztof Golwiej, prezes Polskiego Związku Kolarskiego. - Trasy były piękne, choć niełatwe, a nasi zawodnicy i cała ekipa czuli się w Kartuzach bardzo dobrze. Cieszę się, że to właśnie tu, na Kaszubach kolejne mistrzostwa Polski się odbyły. Dziękuję panu za tę dobrą, sportową atmosferę i za to, że jest pan przyjacielem wszystkich kolarzy.

- Drogi Wiesławie, chciałbym ci serdecznie podziękować za wszystko co zrobiłeś dla tej imprezy, ale też za wszystko co od lat robisz dla polskiego kolarstwa - mówił szef Polskiego Związku Kolarskiego. -

- Jest nam niezmierne miło, że mogliśmy gościć tak znanych, utytułowanych kolarzy, ich trenerów oraz władze Polskiego oraz Pomorskiego Związku Kolarskiego, a także sędziów, którzy swoim czujnym okiem i wiedzą śledzili wyczyny tych wspaniałych kolarzy - mówił burmistrz Gołuński. - Jestem dumny, że to właśnie Kartuzy przez ostatnie dni były stolicą polskiego kolarstwa. Mam nadzieję, że wspaniałe kaszubskie trasy i piękne widoki was zachwyciły i będziecie do nas wracać, jak nie na zawody, zapraszam was prywatnie, z rodzinami. Dziękuję też Wiesiowi Hirszowi, bo to on wykonał tu największą robotę.