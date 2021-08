Mistrzostwa Polski w kitesurfingu i wingfoilu 2021. Doskonalenie umiejętności przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu ZDJĘCIA

Kitesurfingowe zawody w Pucku 2021

Trzecie i zarazem ostatnie zawody Xiaomi Kite Cup driven by Land Rover w roku 2021 rozgrywane były w Pucku. Wcześniej żeglarze ścigali się także w Rewie oraz Krynicy Morskiej. Warunki w każdym z tych miejsc były bardzo różne, ale pozwalały na rozegranie zawodów w czterech głównych konkurencjach: freestyle, formula kite, arrows open i tegorocznej nowości wingfoilu.

- Ogromnie cieszę się, że kitesurfing ma tak utalentowaną młodzież i coraz więcej fanów w Polsce. Ten rok i trzy edycje potwierdziły, że polscy zawodnicy to czołówka światowa. Kitesurfing zdecydowanie może być jedną z tych konkurencji sportowych, w której będziemy wiedli prym i nadal zdobywali najcenniejsze laury. Nie mogę się doczekać igrzysk w Paryżu w 2024 roku, kiedy konkurencja formula kite odbędzie się po raz pierwszy. Mam nadzieję, że także dzięki udziałowi w Xiaomi Kite Cup driven by Land Rover reprezentanci Polski doskonalą swoje umiejętności aby w przyszłości zdobywać medale na najważniejszych sportowych imprezach na świecie – powiedział Michał Zieliński, organizator Xiaomi Kite Cup driven by Land Rover.