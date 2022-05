Mistrzostwa Europy w siłowaniu na rękę w Rumi 28-29.05.2022. Prawie 400 sportowców zaprezentuje się w hali MOSiR-u

Mistrzostwa Europy IFA w armwrestlingu Rumia 2022

Rumia od lat buduje swoją pozycję w świecie sportów siłowych. Armwrestling czuje się tutaj doceniany. Trzykrotnie organizowano w Polsce mistrzostwa Europy (2004, 2012 i 2017) oraz trzykrotnie zawody o randze mistrzostw świata (2001, 2013 i 2019). Poza tym, co roku odbywają się u nas Puchary Świata zawodowców.

W ostatni weekend maja 2022 roku w hali MOSiR-u w Rumi znów będzie emocjonująco za sprawą siłaczy. Kibice będą mogli podziwiać najlepszych zawodników z Europy. Wśród faworytów do medali wskazywani są Szwedzi, Norwedzy, Słowacy oraz oczywiście gospodarze, bo reprezentacja Polski liczyć będzie prawie 100 osób.

- Siłowanie na ręce to bardzo emocjonujący sport, uprawiany przez ludzi nie tylko silnych, ale również inteligentnych. Co niektóre osoby może dziwić, że to nie siła w tej dyscyplinie sportu jest najważniejsza. Liczą się technika, szybkość, taktyka i strategia. Używając samej siły nie koniecznie sportowiec może stanąć na najwyższym miejscu na podium - mówi Paweł Podlewski, szef Polskiej Federacji Armwrestlingu.