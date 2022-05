Mistrzostwa Europy w armwrestlingu Rumia 2022. Zdjęcia i wyniki z zawodów siłujących się na rękę

Mistrzostwa Europy w armwrestlingu Rumia 28-29.05.2022

Armwrestling (siłowanie na ręce) to typowy sport walki. Walki trwają od kilku sekund do nawet kilkudziesięciu minut. O zwycięstwie decydują: technika, taktyka, specyficzna siła, szybkość i psychika – podobnie jak w zapasach i judo. Walki odbywają się na stojąco (z wyjątkiem niektórych kategorii osób niepełnosprawnych) przy specjalnym stole przymocowanym do podłoża.

W Rumi rywalizowały kobiety i mężczyźni, juniorzy, seniorzy, mastersi oraz osoby niepełnosprawne. Ich wysiłek dokumentował nasz fotoreporter Jakub Steinborn.

Mistrzostwa Europy w siłowaniu na rękę 2022 - wyniki seniorów - lewa ręka

63 KG

1. JAN TÄGER (Niemcy)

2. SHALVA GABISIANI (Gruzja)

3. KIMMO HUHTALA (Finlandia)

4. MACIEJ GRALAK

5. RAIMO MYLLYNEN (Finlandia)

6. DOMINIK PILCH

70 KG

1. KEVIN BERBERICH (Niemcy)

2. MIRCO OTHMANN (Niemcy)

3. MICHAŁ BICKI

4. TOBIAS AXELSSON (Szwecja)

5. BERTRAND TRAVAGLINI (Francja)

6. PAWEŁ GRABAS

7. VITALY SAFRONOV (Węgry)

8. HEIKKI TOLONEN (Finlandia)

78 KG

1. MINDAUGAS TARASAITIS (Dania)

2. ARTUR KRUPA

3. PATRIK BERG (Szwecja)

4. SŁAWOMIR MALAS

5. SZTANEK SÁNDOR ÁDÁM (Węgry)

6. DARIUSZ GROCH

7. GAGA GELASHVILI (Gruzja)

8. SZYMON BUGAJSKI

9. MICHKOV KYRYL (Ukraina)

10. JANNE KUNNARI (Finlandia)

11. MIKKEL BONNERUP NIELSEN (Dania)

12. MARKO MEIJANEN (Finlandia)

13. PATRICK VESTERGÅRD KOCK (Dania)

86 KG

1. JOSEPH LE PLUART (Szwecja)

2. TONI LINDSTRÖM (Finlandia)

3. MAREK MONACHOWICZ

4. GRZEGORZ NOWOTARSKI

5. JONAS OTTO (Dania)

6. KASPER LINDEMAN (Dania)

7. IRAKLI KVITSIANI (Gruzja)

8. ERNESTAS LINIUS (Irlandia)

95 KG

1. GIORGI KOROGLISHVILI (Gruzja)

2. ARKADIUSZ BEŁBOT

3. TOPIAS RIIKONEN (Finlandia)

4. JUHA SALMINEN (Finlandia)

5. NICKLAS DUE NIELSEN NIELSEN (Dania)

6. PANAGIOTIS GOUSIS (Grecja)

7. SALIH BOLDUKOGLU (Francja)

8. KELVIN COOGAN (Irlandia)

9. NIELS KJELGAARD (Dania)

105 KG

1. ADRIAN ZGÓRZYŃSKI

2. MAREK MAJAK

3. MOMO ABDOLVAND (Finlandia)

4. CHRISTOS MICHAILIDIS (Grecja)

5. ADRIAN O'DWYER (Irlandia)

6. MARTIN HANSEN (Dania)

7. JAKUB JANCZY

+105 KG