Mistrzostwa Europy siatkarzy 2021. Turniej rozkręci się w Ergo Arenie. W sobotę mecze Rosja - Ukraina i Polska - Finlandia

- Na spokojnie podchodzę do zbliżającego się meczu z Finlandią. Do tej pory reprezentacja Polski prezentowała się dobrze. Finowie mają solidny zespół, ale o niższym potencjale sportowym. Nie zaskoczyli niczym w grupie C, która rozgrywała swoje mecze w Tampere. Czwarte miejsce, jakie zajęli, też odzwierciedla różnicę pomiędzy nami. Tabele mają znaczenie, chociaż turniej olimpijski pokazał, że nie jest to sprawa kluczowa. Na igrzyskach poziom jest jednak o niebo wyższy - tłumaczy Wojciech Grzyb, były już środkowy bloku reprezentacji Polski, z którą w 2006 roku sięgnął po wicemistrzostwo świata.