Mistrzostwa Europy siatkarzy 2021. Serbowie pokonali Holendrów w Ergo Arenie i jako pierwsi półfinaliści przenoszą się do Katowic ZDJĘCIA

Mistrzostwa Europy siatkarzy 2021: Holandia - Serbia 14.09.2021

Mistrzowie Europy z 2019 roku powalczą o medale także na turnieju w 2021 roku. We wtorek, 14 września 2021 roku w gdańsko-sopockiej Ergo Arenie siatkarska reprezentacja Serbii zapewniła sobie awans do półfinału ME. Uroš Kovačević, Srećko Lisinac, Dražen Luburić i spółka pokonali 3:0 Holandię. W weekend zagrają kolejne dwa spotkania, ale już w katowickim Spodku. Ich zadanie na te mistrzostwa, to walka o kolejne złoto do kolekcji. Tym bardziej, że na igrzyskach olimpijskich w Tokio ekipy Slobodana Kovača zabrakło.

Mecz Holandia - Serbia oglądało w Ergo Arenie ponad 4 tysiące osób. Spotkanie trwało 88 minut. Większość to Polacy, którzy czekają na drugi półfinał Polska - Rosja.

Holandia - Serbia 0:3 (23:25, 20:25, 25:27)

Holandia: Parkinson 2, Keemink 2, ter Horst 5, Jorna 7, Abdel-Aziz 14, Wiltenburg 4, Dronkers (libero) oraz de Weijer, Andringa, Tuinstra 7, ter Maat 6

Serbia: Jovović 2, Ivović 10, Kovacević 15, Luburić 11, Podrascanin 5, Lisinac 8, Majstorović (libero) oraz Okolić, Atanasijević