Mistrzostwa Europy siatkarzy 2021. Niespodzianek w Ergo Arenie nie było. Polska zdecydowanie lepsza od Finlandii ZDJĘCIA

Przenosiny z Krakowa do Gdańska nie przysporzyły naszym siatkarzom problemów. Reprezentanci Polski dowodzeni przez trenera Vitala Heynena utrzymali zwycięski kurs i w sobotę, 11 września 2021 roku w nocy wygrali szóste spotkanie mistrzostw Europy. Inaczej być nie mogło, wszak mierzyli się z czwartą drużyną grupy C, czyli Finlandią.

To było ósme siatkarskie spotkanie Polska - Finlandia na mistrzostwach Europy. Tylko raz w historii Skandynawowie zaskoczyli naszych zawodników, a doszło do tego w Moskwie 12 września 2007 roku, kiedy to zwyciężyli 3:0. Niemalże 14 lat później nikt w wypełnionej Ergo Arenie (nie wliczając skromnej grupki Finów) podobnego rozwiązania sobie nie wyobrażał. A nasi zawodnicy od początku pokazywali, że są skoncentrowani na zwycięstwie i nie zawiodą oczekiwań 8,5 tysiąca widzów.