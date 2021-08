Mistrzostwa Europy siatkarek 2021. Sytuacja w grupie B po trzecim meczu reprezentantek Polski ZDJĘCIA

Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet 2021

Tylko pierwszy mecz sobotniego meczu Polska - Czechy okazał się dla naszych zawodniczek trudną przeprawą. Podopieczne selekcjonera Jacka Nawrockiego przegrały go do 20 punktów i musiały się wziąć do pracy. Zrobiły to w świetnym stylu, bo w kolejnych partiach wygrywały już wyraźnie. Zanotowały tym samym trzecie zwycięstwo w hali w Płowdiw, gdzie wcześniej uporały się z Niemkami oraz Greczynkami.

- Kluczem do zwycięstwa była dzisiaj dobra gra blokiem. Grałyśmy dobrze w obronie oraz w polu zagrywki. W pierwszym secie rozpoczęłyśmy trochę wolno i chyba lekko zlekceważyłyśmy nasze rywalki. Przed nami krótka przerwa na regenerację, ale nadal musimy być skoncentrowane na mistrzowskim turnieju - zaznaczyła Klaudia Alagierska, środkowa bloku naszej drużyny, która zaliczyła pięć punktowych bloków w spotkaniu z Czeszkami.