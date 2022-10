Mistrzostwa Europy 2024. Polska piłka nożna w pierwszym koszyku. Na kogo mogą trafić podczas losowania biało-czerwoni?

Losowanie grup eliminacyjnych piłkarskiego Euro 2024

Uroczystość losowania grup kwalifikacji do mistrzostw Europy w piłce nożnej odbędzie się w niedzielę, 9 października 2022 roku o godz. 12.00 we Frankfurcie nad Menem. Drużyny narodowe w jesiennej części Ligi Narodów walczyły nie tylko o możliwość awansu do wyższej grupy w tych rozgrywkach, ale także o rozstawienie przed losowaniem. Polska utrzymała się w dywizji A, dzięki zwycięstwu w ostatnim spotkaniu z Walią, która z kolei spadła do dywizji B. Podopieczni selekcjonera Czesława Michniewicza zachowali więc pierwszy koszyk, a Walijczycy wylądowali w drugim.