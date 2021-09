Mistrzostwa Europy 2021. Horror w meczu Polska - Słowenia. W Katowicach powtórzyła się sytuacja sprzed dwóch lat ZDJĘCIA

Polska - Słowenia siatkówka na mistrzostwach Europy 18.09.2021

Francja i Słowenia to siatkarskie reprezentacje, które mają sposób na Polskę. W przypadku Trójkolorowych przekonaliśmy się o tym w Tokio, gdzie zamknęli naszym siatkarzom drogę do strefy medalowej turnieju igrzysk olimpijskich. Miesiąc później na rozgrywanych m.in. nad Wisłą mistrzostwach Europy Francuzi formy nie utrzymali i sensacyjnie odpadli już w 1/8 finału. W Ostrawie nie sprostali Czechom. Jasne się więc stało, że biało-czerwoni nie będą musieli na nich się "zasadzać".

Słoweńców na igrzyskach zabrakło, więc dla nich turniej kontynentalny jest docelową imprezą w sezonie 2021. Poza tym do tych mistrzostw Europy przystępowali z chęcią powtórzenia wyniku z 2019 roku, kiedy pokonali Polskę 3:1 w półfinale w Lublanie, a następnie zdobyli srebro. Ulegli w Paryżu 1:3 Serbii.

Niespełna dwa lata później Polska znów mierzyła się w siatkówkę ze Słowenią w półfinale mistrzostw Europy. Tym razem atutem własnej hali dysponowali wybrańcy Vitala Heynena, którzy gości podejmowali w Katowicach. I w inauguracyjnym secie to potwierdzili, pewnie wygrywając go do 17 punktów. To była partia, w której Polacy nie mieli słabszych momentów.