Minister Piotr Müller, sekretarz stanu, rzecznik prasowy rządu odwiedził Kartuzy. Co się wydarzyło? Zobaczcie zdjęcia

Minister Piotr Müller w Kartuzach

Ponad godzinne spotkanie z Piotrem Müllerem wystarczyło zarówno na to, by rzecznik rządu mógł w pigułce opowiedzieć o obecnie priorytetowych dla rządu programach, jak i na to, by obecni na sali mogli zadać ministrowi konkretne pytania.

Gościa powitał Mieczysław Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz. Włodarz gminy zrelacjonował krótko najważniejsze inwestycje - zrealizowane, kontynuowane i planowane przez samorząd. Podziękował za dotychczasowe wsparcie rządowe i nie ukrywał, że liczy na dalsze, zwłaszcza przy budowie hali sportowej i strzelnicy sportowej, stanowiących ostatni etap rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Kartuzach.