Minister Piotr Müller pojawił się w Lęborku. Wybrał się z wizytą do nowej siedziby fundacji budującej hospicjum Marcin Kapela

Piotr Müller, poseł na Sejm RP i sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zawitał do Lęborka, żeby spotkać się z władzami fundacji budującej hospicjum stacjonarne w Pogorzelicach. Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne

Piotr Müller, poseł na Sejm RP i sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zawitał do Lęborka, żeby zobaczyć się z władzami fundacji budującej hospicjum stacjonarne w Pogorzelicach. Spotkanie odbyło się w nowej siedzibie fundacji, do której przenosiny były możliwe dzięki dotacji z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Do ukończenia budowy hospicjum w Pogorzelicach brakuje jeszcze 6,4 mln zł.