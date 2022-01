Minęły niemal trzy miesiące od zaginięcia Michała Kąkola z Sopotu. Śledztwo trwa, ale na ten moment nie przyniosło żadnych nowych ustaleń Kamil Kusier

fot. materiały prywatne

16 stycznia 2022 roku minął 3 miesiące od zaginięcia onkologa Michałą Kąkola. Poszukiwania zaginionego lekarza z Sopotu do tej pory nie przyniosły żadnych nowych ustaleń. Nad sprawą w dalszym ciągu pracują policjanci oraz śledczy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, to jednak dla dobra śledztwa nie podają do wiadomości publicznej nowych informacji.