Minął termin na wpłacenie wadium uprawniającego do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż legendarnego Maxima Łukasz Kamasz

Tylko do poniedziałku, 29 listopada, można było wpłacać wadium uprawniające do wzięcia udziału w przetargu na sprzedaż Maxima, który odbędzie się w najbliższy piątek, 3 grudnia. Opustoszała nieruchomość z budynkiem po kultowym w czasach PRL-u lokalu rozrywkowym Maxim w nadmorskiej części Orłowa ponownie została wystawiona na sprzedaż. Czy tym razem uda się go sprzedać?