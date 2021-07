Miłosz Szczepański został nowym piłkarzem Lechii Gdańsk. Ma wzmocnić ofensywę zespołu trenera Piotra Stokowca

Trener Piotr Stokowiec już po zakończeniu poprzedniego sezonu nie ukrywał, że szuka piłkarza, który wzmocniłby ofensywę Lechii. Takim zawodnikiem ma być Miłosz Szczepański, chociaż on potrzebuje odbudowania po ciężkiej kontuzji. Zawodnik w wieku 15 lat trafił do Dunajca Nowy Sącz skąd w 2013 roku przeniósł się do Legii Warszawa. W klubie ze stolicy nie zdołał jednak przebić się do podstawowego składu. W 2017 roku został piłkarzem Rakowa Częstochowa i w tym klubie się wreszcie odnalazł. W Rakowie rozegrał w sumie 67 meczów, w których strzelił dziewięć goli i zanotował osiem asyst. Z Rakowem wywalczył też awans do PKO Ekstraklasy. Ma też występy w młodzieżowych reprezentacjach kraju od U-17 do U-21.

