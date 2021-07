Miłosz Szczepański, piłkarz Lechii Gdańsk, dla "Dziennika Bałtyckiego": Gra o miejsce na podium? Taki mamy cel. Drużyna ma jakość

Ponad rok straciłeś z powodu kontuzji. Na brak zainteresowania klubów z PKO Ekstraklasy nie mogłeś jednak narzekać?

Tak, miałem kilka ofert. Cieszę się, że było takie zainteresowanie. Wierzę, że podjąłem dobrą decyzję, a z pewnością taką, która najbardziej mnie przekonywała.

Dlaczego wybór padł właśnie na Lechię?

Było duże zainteresowanie ze strony Lechii i wiedziałem, że trener Piotr Stokowiec bardzo mnie chciał w drużynie. Oglądałem mecze biało-zielonych i wiedziałem, że to fajna drużyna i jest w niej potencjał. W Gdańsku mogę się rozwinąć i to mnie najbardziej przekonało do podpisania kontraktu. Od pierwszych dni widzę, że jest do mnie super podejście, wszystko jest profesjonalne i naprawdę fajnie to wygląda.